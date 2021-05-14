Петиция за отмену Олимпиады в Токио собрала 350 тысяч подписей

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Петиция в поддержку отмены летних Олимпийских игр в Токио, автором которой стал японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия, по состоянию на пятницу набрала более 350 тысяч подписей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-платформы change.org , где она размещена.

В петиции, которая была размещена 5 мая и адресована Международному олимпийскому комитету, правительству Японии, администрации Токио и оргкомитету Игр, отмечается, что в нынешних условиях пандемии коронавируса невозможно безопасно провести Олимпийские игры. Это обусловлено темпами распространения инфекции в ряде регионов мира и недостаточно масштабной вакцинацией.

"Я очень воодушевлен тем фактом, что нам удалось собрать так много сторонников за такой короткий период - чуть больше недели. Эта тема вызвала широкий резонанс в Японии и за границей. Мы намерены продолжать свою деятельность, пока не добьемся решения об отмене Игр", - заявил Уцуномия, который трижды участвовал в выборах губернатора Токио, а также в 2010-2011 годы возглавлял федерацию адвокатских коллегий.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.