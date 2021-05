Нецензурные и оскорбительные композиции рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age исключены из официального плей-листа чемпионата Европы по футболу, куда они попали по недосмотру организаторов

DepositPhotos / vverve

Нецензурные и оскорбительные композиции рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age исключены из официального плей-листа чемпионата Европы по футболу, куда они попали по недосмотру организаторов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принес извинения за конфуз.

"УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось", - сообщили РИА "Новости" в УЕФА.

Альбом был представлен в пятницу. Официальной песней ЕВРО-2020 стала композиция We Are The People диджея и продюсера Мартина Гаррикса при участии Боно и Эджа из группы U2.

Всего в плей-листе содержится почти 100 композиций, среди которых оказались нецензурные треки LECK в исполнении Моргенштерна, Иманбека и Fatty Wap, а также "Нету интереса" от 10age.

Ситуацию прокомментировал РИА "Новости" член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"УЕФА правильно поступил, что удалил эти композиции. Нужно было слушать не сторонних людей, которые составляли список, а обратиться к российской стороне, которая посоветовала бы местных исполнителей. Я понимаю, что авторы этого плей-листа взяли модных среди молодежи исполнителей и включили их песни. Но они погнались за хайпом и совершили ошибку, не понимая, что за этим стоит, какое содержание этих песен. Слава богу, нашлись умные люди, которые подсказали, и в УЕФА увидели эту ошибку и удалили песни", - сказал он.