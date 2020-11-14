Восьмикратный олимпийский чемпион на спринтерских дистанциях ямаец Усэйн Болт в данный момент уступает пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду в скорости бега. Такое мнение высказал Болт.

- 2009 год: Роналду - самый быстрый футболист мира, но до Болта ему далеко



"Криштиану победил бы, потому что он является действующим спортсменом, - сказал 34-летний Болт, слова которого приводит издание Marca. - Он много работает каждый день, он суперспортсмен. Роналду всегда на вершине своего вида спорта. Он очень много трудится и всегда сосредоточен. Я думаю, что сейчас Криштиану был бы быстрее меня".

В мае 2009 года Болт рассказывал Роналду, когда еще тот был футболистом "Манчестер Юнайтед", как правильно бегать. Тогда ямаец назвал главную проблему, мешающую португальцу ускоряться еще быстрее, - когда футболист набирает максимальную скорость, он заметно отклоняется назад.

Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, где 11-кратный чемпион мира выиграл бронзовую награду в беге на 100 метров. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех1 Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), в его активе действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).