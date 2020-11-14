grigvovan / DepositPhotos Союз европейских футбольных ассоциаций по-прежнему считает основным вариантом проведение финальной части турнира в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург

grigvovan / DepositPhotos

Великобритания может самостоятельно принять чемпионат Европы по футболу следующим летом, сообщает Daily Mail.

Союз европейских футбольных ассоциаций по-прежнему считает основным вариантом проведение финальной части турнира в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург.

В то же время из-за пандемии коронавируса изучаются альтернативные варианты проведения Евро-2020. По данным источника, ведутся разговоры, что Великобритания будет единственным местом проведения соревнования.

Футбольная ассоциация Англии отказалась от комментариев по этому поводу, но источник в УЕФА подтвердил, что переговоры продолжаются. Ранее СМИ утверждали, что перенесенный на 2021 год чемпионат Европы может состояться в России.

FA locked in talks with UEFA for UK to become solo hosts of rescheduled Euro 2020 next summer | @MikeKeegan_DM https://t.co/Zda0tmJKQM— MailOnline Sport (@MailSport) November 14, 2020

Чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербургу отданы три матча групповой стадии и один четвертьфинал. Из-за пандемии УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года.