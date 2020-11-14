nndanko.gmail.com / DepositPhotos Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21, который уже переносился и должен был пройти с 10 по 13 декабря, не состоится в Пекине из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев

nndanko.gmail.com / DepositPhotos

Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21, который уже переносился и должен был пройти с 10 по 13 декабря, не состоится в Пекине из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Также китайская столица не сможет принять чемпионат мира по шорт-треку, запланированный на период с 18 по 20 декабря 2020 года, и мировое первенство по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (25-28 февраля 2021 года).

Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила о замене ряда тестовых соревнований к Олимпийским играм 2022 года, которые должны были состояться в Пекине, альтернативной программой в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом финал Гран-при и чемпионат мира по конькобежному спорту еще могут состояться в сезоне-2020/2021, но в другое время и вне территории Китая. ISU рассматривает альтернативные варианты, о принятых решениях будет в ближайшее время сообщено дополнительно.