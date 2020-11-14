На российского спортсмена на мероприятии в Лужниках набросился экс-боец UFC Адам Яндиев. В итоге Харитонов оказался в больнице, а позднее написал заявление в полицию и объяснение по факту драки. У Сергея сильно поврежден правый глаз и диагностировано сотрясение мозга.

"У Адама с головой непорядок, - приводит "Рен-ТВ" слова спортсмена смешанных единоборств Руслана Абдо, который также был на этом мероприятии. - Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего возник конфликт.

Там разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и все. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз".

40-летний Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

38-летний Яндиева в последний раз выходил в клетку осенью 2018 года. Затем он получил серьезную травму, после которой не выступал.