Футбольный клуб "Барселона" выплатит аргентинскому нападающему Лионелю Месси бонус за лояльность в размере 33 млн евро следующим летом. Этого требует контракт, который капитан каталонской команды подписал в 2017 году, сообщает ESPN.

По информации источника, Месси уже получил большую часть бонуса (66 млн евро), а вторая половина должна быть выплачена в июне, когда закончится его контракт и он сможет уйти из клуба бесплатно.

Это не первый случай, когда "Барселона" поощряет футболистов подобным образом. Хави Эрнандес и Андрес Иньеста также получили бонусы, хотя и не такие большие, как у Месси, но есть и другие игроки, в том числе Карлес Пуйоль, которые отказались заработать таким способом.

Согласно источнику, Лионель и его представители "пробили" бонус во время подписания последнего четырехлетнего соглашения с клубом в размере около 100 млн евро. Этот бонус выплачивался частями в течение всего срока контракта аргентинца.