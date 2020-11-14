Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров отреагировал на драку между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым стихотворением собственного сочинения под названием "Про братьев и алкашей". Творение свое Тактаров опубликовал в Instagram.

В пятницу между упомянутыми персонажами произошел конфликт. Яндиев напал на Харитонова, избил его, отправив Сергея в больницу. У пострадавшего диагностированы сотрясение мозга, перелом носа и другие повреждения.

У русских к слову "брат" особое почтение.Кого попало им не назовут.Бывают, правда, исключения(но это в случаях, когда нальют).

Другое дело - на Востоке.Иные правила, привычки, вкус,И в пестром лицемерия потокеОсобняком на памяти стоит один ингуш.

Яндиев, как и Харитонов, является бойцом смешанного стиля. Уроженец Ингушетии имеет действующий контракт с UFC.