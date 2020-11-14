На автодроме "Истанбул парк" в Стамбуле канадский пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл стал победителем квалификации Гран-при Турции - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды состоялись в дождевых условиях.

Лучший свой круг Стролл миновал за 1 минуту 47,765 секунды. Для 22-летнего пилота этот поул стал первым в карьере.

"Я слушал инженера, который говорил мне, где мы находимся, - приводит слова канадца ВВС. - Но в таких условиях некогда думать, что происходит с другими. Фокус сосредоточен на следующем повороте. Как мы перешли на промежуточные шины, машина оказалась полностью приспособлена к этим условиям. Завоевать поул - особенный момент. Лучший миг в моей карьере".

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,290), третьим - партнер Стролла по команде мексиканец Серхио Перес (+1,556).

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" выбыл после первого сегмента и стартует с 17-й позиции. Гонка состоится в воскресенье, начало - 13:10 мск.