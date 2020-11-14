Организаторы Уимблдонского теннисного турнира, который не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса, получат страховую выплату в размере 174 млн фунтов, сообщает Daily Mail.

отменен из-за коронавируса

В условиях страхования лондонского соревнования существует пункт о пандемиях, который был введен в 2003 году после вспышки атипичной пневмонии.

Первоначально предполагалось, что отмена Уимблдона приведет к страховой выплате чуть более 100 млн фунтов, но, если верить отчету организаторов турнира, они договорились со страховщиками о сумме в 174 млн фунтов.

Система страхования предполагает, что организаторы турнира смогли выплатить участникам 10 млн фунтов (25 тысяч фунтов получил каждый игрок в одиночном разряде основной сетки).

Уимблдон-2020 был отменен из-за коронавируса впервые со времен Второй мировой войны. Следующий турнир запланирован с 28 июня по 11 июля 2021 года.