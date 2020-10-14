Футболист Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией

Нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии (FPF), 35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет сыграть в ближайшем матче со сборной Швеции в рамках Лиги наций, который пройдет в среду в Лиссабоне.

Отмечается, что болезнь у знаменитого футболиста протекает бессимптомно, он чувствует себя хорошо и уже изолирован от команды. Больше ни у одного из игроков сборной в ходе повторного тестирования инфекция не выявлена, что позволит им продолжить тренировочный процесс.

11 октября Роналду отыграл все 90 минут в матче Лиги наций с командой Франции, который прошел в пригороде Парижа Сен-Дени и завершился вничью 0:0.

Ранее случаи заражения были выявлены в составе "Ювентуса" и футболисты должны были пройти двухнедельный карантин. Однако Криштиану отказался соблюдать изоляцию в отеле ради игры за сборную.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром национальной сборной, на его счету 102 гола в 167 матчах. По этому показателю в истории футбола он уступает только Али Даеи, который отличился 109 раз в составе команды Ирана.

Ранее коронавирусом уже переболели такие звезды мирового футбола как Неймар, Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Поль Погба.