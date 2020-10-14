Российский боксер Мурат Гассиев своем в дебютном бою в тяжелом весе 31 октября в Сочи встретится с албанцем Сефером Сефери вместо американца Кевина Джонсона, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Новым соперником россиянина станет 41-летний Сефер Сефери (24-3-1, КО 22), имеющий гражданства Северной Македонии и Албании. В его послужном списке бои с таким соперниками, как Тайсон Фьюри, Кевин Лерена, Фират Арслан и Мунуэль Чарр.

Экс-претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон отказался от поединка из-за проблем с документами. На счету 41-летнего боксера 35 побед (19 нокаутом), 17 поражений и одна ничья.

"Джонсон объяснил отказ проблемой с паспортом. По его словам, он у него закончился, а новый он сделать не успевает", - сообщил ТАСС один из организаторов поединка.

В активе 27-летнего бывшего чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Мурата Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение, которое он потерпел в июле 2018 года от украинца Александра Усика.

После него россиянин перенес операцию на плече и сменил весовую категорию. Дебют титулованного спортсмена в тяжелом весе несколько раз откладывался по разным причинам.