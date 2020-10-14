Форвард сборной Бразилии Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды благодаря хет-трику в гостевом матче южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Перу (4:2).

28-летний нападающий дважды реализовал пенальти, а в концовке отличился и с игры. Еще один мяч бразильцев в активе Ришарлисона (64'), а у перуанцев голы на счету Андре Каррильо (5') и Ренато Тапиа (59').

Хет-трик позволил Неймару выйти на второе место среди лучших бомбардиров в истории пентакампеонов с 64 мячами. Он обошел Роналдо (62 гола) и теперь уступает только Пеле (77). В первую пятерку бразильских голеадоров также входят Ромарио (55) и Зико (48).

3 more Brazil goals for Neymar tonight.



He surpasses Ronaldo to become the country's 2nd-highest men's scorer of all-time ???????????? pic.twitter.com/NONhCEZ0Hh— FOX Soccer (@FOXSoccer) October 14, 2020

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая команда сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах.

Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.