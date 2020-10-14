livephotosport / DepositPhotos Японского чемпиона мира по плаванию дисквалифицировали за измену жене

livephotosport / DepositPhotos

Федерация плавания Японии дисквалифицировала четырехкратного чемпиона мира Дайю Сэто до конца года за супружескую измену. Соответствующий вердикт был вынесен во вторник на заседании руководства федерации, сообщает Reuters.

Отмечается, что Сэто не сможет участвовать не только во внутренних японских соревнованиях, но и в международных. Однако спортсмен сохранит за собой право выступить на домашних Олимпийских играх, которые должны пройти в Токио летом 2021 года.

Скандал разразился в конце сентября, когда папарацци сделали серию снимков очень популярного в стране спортсмена в компании незнакомой красотки в коротком платье. Парочку отследили от парковки до отеля с почасовой оплатой, где они уединились на полтора часа, после чего спортсмен и девушка разъехались в разные стороны.

Сэто извинился за свой поступок, назвав его безрассудным, однако это не снизило градус общественного порицания. Масла в огонь подлило то обстоятельство, что за несколько недель до этого атлет с женой снимался в рекламном ролике, пропагандирующем семейные ценности. Пара воспитывает двоих детей.

Daiya Seto Suspended From Japanese National Team Activities Until End of Year - https://t.co/4jjC4K93h3 pic.twitter.com/ZVsRzAwxJl— Swimming World (@SwimmingWorld) October 13, 2020

В итоге низвергнутый идол был вынужден покинуть пост капитана сборной Японии по плаванию. Кроме того, с ним разорвал контракты целый ряд спонсоров.

Дайя Сэто является действующим чемпионом мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием, а также бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро на 400-метровке.