Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге лучших бойцов UFC

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий, которая была опубликована на официальном сайте организации.

Первая десятка сильнейших бойцов UFC осталась без изменений. Лидером сводной таблицы в мужском сегменте остается американец Джон Джонс, за ним по-прежнему следует Нурмагомедов, а третьим идет новозеландский боец Исраель Адесанья.

Далее расположились Стипе Миочич, Камару Усман, Александр Волкановски, Джастин Гэтжи, Дастин Порье и Макс Холлуэй.

Десятку замыкает другой представитель России - Петр Ян, являющийся обладателем пояса легчайшего дивизиона.

А активе 32-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. 27-летний Ян провел 16 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел одну неудачу.

Аналогичный женский рейтинг продолжает возглавлять бразильянка Аманда Нуньес - чемпионка промоушена в легчайшей и полулегкой весовых категориях.