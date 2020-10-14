wikipedia.org Молодые российские футболисты впервые с 2013 года пробились на чемпионат Европы

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Молодежная сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 21 года, впервые с 2013 года пробилась в финальную часть чемпионата Европы.

Благодаря гостевой победе в заключительном матче квалификационного турнира континентального первенства над Латвией подопечные Михаила Галактионова набрали 23 очка в 10 турах и досрочно обеспечили себе 1-е место в отборочной группе, став недосягаемыми для команды Польши.

Встреча в Риге завершилась со счетом 4:1 в пользу визитеров, у которых отличились Константин Кучаев (28'), Роман Евгеньев (51'), Даниил Лесовой (55') и Александр Ломовицкий (86'). Гол престижа хозяев на четвертой компенсированной минуте к основному времени матча провел Кристерс Лусиньш.

"Впервые за долгое время наше поколение игроков будет принимать участие в крупнейшем форуме - чемпионате Европы. Для нас это очень радостное событие, мы долго к этому шли, проделали большую работу, нас переполняют большие эмоции", - заявил тренер Михаил Галактионов.

МЫ НА ЕВРО!



Молодёжка под руководством Михаила Галактионова вышла на Евро-2021. Какие же красавцы #НашиПарни. Поздравляем ❤️ pic.twitter.com/s1j2Us5Mjx— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2020

Молодежная сборная России ранее лишь трижды в своей истории пробивалась в финальную стадию первенства континента и ни разу не проходила квалификацию на Олимпийские игры. Два выхода на Евро пришлись на девяностые годы (1994 и 1998), еще один случился семь лет назад - в 2013 году.

???? Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро ???? #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/O3KtnWpFEp— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2020

Финальный турнир чемпионата Европы в Венгрии и Словении впервые в истории пройдет в два этапа. На первой стадии с 24 по 31 марта 2021 года 16 команд, разбитых на четыре группы, определят восьмерку сильнейших. С 31 мая по 6 июня сыграют второй этап - по системе плей-офф.