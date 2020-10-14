Michele_Morrone / DepositPhotos "Зениту" присудили два технических поражения в баскетбольной Евролиге за неявку на матчи

Michele_Morrone / DepositPhotos

Петербургскому баскетбольному клубу "Зенит" присуждено два технических поражения со счетом 0:20 в регулярном чемпионате Евролиги за неявку на матчи из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В воскресенье после выявления новых случаев заражения питерцы ушли на карантин и не сумели отправиться в Испанию на игры третьего и четвертого тура против (13 октября) и "Валенсии" (15 октября).

Ранее клуб обращался к руководству Евролиги с просьбой о переносе ближайших игр, однако, как следует из сообщения, получил отказ. В сентябре было объявлено, что Евролига будет присуждать технические поражения командам, которые не смогут набрать необходимое количество игроков на матч.

На старте сезона "Зенит" провел два матча в еврокубке, одержав две победы. Однако после очередной серии тестов на COVID-19 в составе команды не набралось минимального количества здоровых баскетболистов, необходимое для участия в играх турнира. Инфекцию подхватили восемь игроков, четыре члена тренерского штаба, а также массажист.

"Мы хотим играть, но вшестером это невозможно, - сообщил "СЭ" гендиректор клуба Александр Церковный. - Конечно, можно было бы постараться собрать на выезд необходимый минимум из восьми игроков, дополнив к пока еще здоровым баскетболистам основы нашу молодежь, но я считаю, что мы просто не имеем права так делать".

This is Our point of view.https://t.co/GUZR0XCSax pic.twitter.com/mR7zofiKdr— Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 12, 2020

"Во-первых, мы каждый день получаем все новые случаи заражения, и нет гарантии, что кто-то из них не заболеет, - пояснил он. - А это значит, что прямо на месте мы можем в итоге так и не набрать необходимый минимум. Во-вторых, в случае выявления положительного теста нам придется оставить заболевшего на 2 недели в Испании. Нам намного важнее и дороже каждый из нашей команды, чем любой результат".

Перенести ближайшие матчи по причине вспышек COVID-19 попросили Евролигу и подмосковные "Химки". Последний матч в Евролиге с "Жальгирисом" (70:84) химчане провели, имея лишь семь игроков в составе.