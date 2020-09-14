Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который стартует 15 ноября в Лондоне.

Медведев стал четвертым игроком в одиночном разряде, прошедшим квалификацию на турнир. Он присоединился к сербу Новаку Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю и австрийцу Доминику Тиму.

На завершившемся в ночь на понедельник Открытом чемпионате США по теннису Медведев дошел до полуфинала, уступив будущему победителю Доминику Тиму. По окончанию турнира он сохранил за собой пятую строчку в рейтинге ATP.

???????? @DaniilMedwed has become the fourth singles player to qualify for the #NittoATPFinals! @tecnifibre



He joins Djokovic, Nadal and new US Open champ Thiem in London ????— ATP Tour (@atptour) September 14, 2020

Итоговый турнир ATP - ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон. В нем участвуют по восемь лучших игроков и пар на основании рейтинга ATP в текущем году.

Итоговый турнир 2020 года Nitto ATP Finals, призовой фонд которого составит 9 миллионов долларов, пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Прошлогодним победителем соревнований является грек Стефанос Циципас.

В целях безопасности в условиях пандемии коронавируса матчи будут проводиться при пустых трибунах.