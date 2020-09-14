Нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар может получить от четырех до семи матчей дисквалификации за неспортивное поведение в матче 3-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (0:1), сообщает радио RMC Sport.

В концовке встречи в Париже произошла потасовка между футболистами, в результате которой несколько игроков получили красные карточки, в том числе и Неймар, ударивший по затылку испанца Альваро Гонсалеса. После игры бразилец обвинял соперников в расизме.

Позднее 28-летний Неймар написал в своем Twitter, что жалеет о том, что не ударил Гонсалеса в лицо, а также призвал найти видеофрагменты, на которых может быть установлено проявление расизма со стороны Гонсалеса, и наказать его.

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции при рассмотрении данного дела будет опираться на регламент Федерации футбола Франции (FFF), предусматривающий за удар соперника без угрозы нанесения травмы в неигровом эпизоде дисквалификацию до 7 матчей за подобное поведение. Рассмотрение дела состоится в среду.