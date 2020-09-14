MediaWhalestock / DepositPhotos "Тампа" Кучерова и Василевского - в одном шаге от финала Кубка Стэнли

MediaWhalestock / DepositPhotos

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь находится в одной победе от выхода в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

Воскресная встреча в Эдмонтоне при пустых трибунах завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу "молний", в составе которых две результативные передачи сделал россиянин Никита Кучеров. В итоге он был признан третьей звездой матча.

У победителей отличились Ондржей Палат, Брэйден Пойнт, Блэйк Коулман и Патрик Марун. У проигравших единственный гол провел Брок Нельсон.

Три шайбы из пяти в этом матче были заброшены в 27-секундном интервале.

Голкипер "Тампы" россиянин Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам из 27, а также отметился голевой передачей. Его визави и соотечественник Семен Варламов отразил 32 из 35 бросков по воротам "Айлендерс".

Добавим, что Кучеров в нынешнем плей-офф набрал уже 25 (6 + 19) очков по системе гол плюс пас и занимает первое место в гонке бомбардиров.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Тампы", четвертый матч противостояния пройдет 16 сентября.