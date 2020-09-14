Австриец Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде. В финале турнира, который проходил в Нью-Йорке без зрителей, он нанес поражение представителю Германии Александру Звереву.

Второй номер посева переиграл пятую ракетку турнира со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) в. Соперники провели на корте чуть более четырех часов.

Тим отыгрался с 0-2 по сетам в матче со Зверевым, который в пятой партии вел 5:3 и подавал на матч, но не сумел реализовать преимущество.

27-летний Тим впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. До этого он трижды останавливался в финалах. Наивысшим достижением 23-летнего Зверева были полуфиналы "мэйджоров".

Тим - первый новый чемпион Большого шлема в ATP-туре с 2014 года. Впервые с US Open - 2016, который выиграл швейцарец Стэн Вавринка, победу на турнире серии Большого шлема одержал не Новак Джокович, Рафаэль Надаль или Роджер Федерер.

Среди российских теннисистов дальше всех в мужском одиночном разряде US Open-2020 прошел Даниил Медведев. Он добрался до полуфинала, где уступил Тиму.

В женском одиночном разряде US Open в 2020 году первенствовала японская теннисистка Наоми Осака.