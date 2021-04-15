Грозненскому "Ахмату" выделят дополнительные бюджетные средства из-за демонизации чеченцев

ФК «Ахмат» Грозный

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи организовал круглый стол, посвященный механизмам поддержки грозненского "Ахмата" в связи с санкциями министерства финансов США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на в пресс-службу комитета.

Комитет поддержал инициативы по мерам налоговой и финансовой поддержки спортивного клуба "Ахмат". В ближайшее время он подготовит обращение в правительство РФ с указанием конкретных предложений, направленных на поддержку спортивного клуба.

Ранее США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе футбольного клуба "Ахмат" и бойцовского клуба. Санкции также ввела Великобритания. Кадыров заявил, что эти ограничения никак не повлияют на республику.

"Это необоснованное решение - применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку клуб "Ахмат" может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине Соединенных Штатов в сложное финансовое положение", - цитирует РИА "Новости" председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина.

Участие в дискуссии приняли заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, исполнительный директор премьер-лиги Сергей Чебан, вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров, а также Госдумы Валерий Газзаев, Адам Делимханов и Магомед Селимханов.

Депутат Госдумы от Чечни Делимханов отметил, что футбольный клуб "Ахмат" не собирается менять название из-за включения в санкционный список США и намерен бороться до конца.

"В ходе обсуждения поступило предложение об изменении названия РФК "Ахмат" с целью выхода из сложившейся ситуации. Но мы на это не пойдем ни при каких условиях. Мы будем бороться до конца", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Он также назвал происходящее с ФК "Ахмат" "очередным этапом закоренелой агрессивной политики США против нашего государства".

По его словам, Чеченская Республика столкнулась с таким же беззаконием еще в 90-х, когда чеченский народ подвергся "настоящей несправедливой демонизации".