Ударившегося головой о трамплин прыгуна в воду вывели из комы

АГН "Москва" / Александр Авилов

12-летний прыгун в воду Артемий Токарев из Казани, который ударился головой о бетонную вышку в результате неудачного прыжка на соревнованиях в Москве, выведен из медикаментозной комы. Он получил тяжелые травмы и в настоящее время находится на аппарате ИВЛ.

"Пока он дышит с помощью вспомогательной ИВЛ, но уже есть небольшая положительная динамика. На врачей он реагирует", - сообщили РИА "Новости" в Российской федерации прыжков в воду.

По данным телеграм-канала "Мутко против" , юный спортсмен до сих пор дезориентирован в пространстве, но понимает, о чем с ним разговаривают врачи, и уже может двигать руками и ногами.

На всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду "Кубок Кремля" в спорткомплексе ЦСКА юный воспитанник казанской республиканской детско-юношеской спортивной школы "Акватика" должен был выполнить прыжок в два с половиной оборота в группировке с пятиметровой вышки, однако его попытка оказалась неудачной . Мальчик во время прыжка оступился и упал, ударившись головой о край бетонной вышки.

Медицинская бригада, которая работала на соревнованиях, оказала юному атлету первую помощь, а впоследствии его увезли в столичную больницу на реанимобиле. Там прыгун был прооперирован "лучшими специалистами нашей страны" и введен в медикаментозную кому.

Артемий считается одним из самых талантливых в казанской спортшколе, к своим 12 годам он уже не раз выигрывал всероссийские соревнования. Следственный комитет проводит проверку по этому инциденту.