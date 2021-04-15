В Иране больше ста раз прерывали показ футбольного матча из-за арбитра-женщины

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Трансляция матча чемпионата Англии по футболу между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" на государственном телеканале исламской республики Иран многократно прерывалась из-за попадания в кадр арбитра-женщины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Одним из линейных арбитров, обслуживавших встречу, была Шан Мэсси, которая находилась в традиционной для рефери экипировке - футболке, шортах и гетрах до колена.

Из-за жестких религиозных законов шариата иранские телезрители не должны были увидеть неприкрытые части тела девушки. Как только та появлялась в кадре, на экран выводили панорамный вид стадиона "Тоттенхэма". Согласно подсчетам газеты, трансляция таким образом прерывалась более сотни раз.

Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" прошел 11 апреля и завершился победой манкунианцев со счетом 3:1.

Each time assistant referee Sian Massey-Ellis appeared on screen during the Tottenham and Manchester United Premier League match on Sunday, Iran's state TV broadcasters veered their cameras.https://t.co/RXV1vnUxYe pic.twitter.com/zecvCXV5Kc — Arab News Japan (@ArabNewsjp) April 15, 2021

Напомним, что ортодоксальным мусульманкам закон предписывает скрывать под одеждой все части тела, кроме овала лица и кистей рук. Сама одежда должна быть свободной и не подчеркивать изгибы фигуры.

Ранее в Иране почти 40 лет действовал закон, согласно которым женщинам было запрещено посещать футбольные матчи. Лишь осенью 2019 года им, наконец, было разрешено приходить на стадионы.