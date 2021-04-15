Сергей Лапочкин

Mikhail Slain / Wikipedia

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отстранить от работы на три месяца российского арбитра Сергея Лапочкина из-за нарушения нескольких пунктов регламента организации. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2) (а), 12 (2) (а) и 12 (2) (d) дисциплинарного регламента. РФС оказывает полное содействие в расследовании", - цитирует ТАСС пресс-релиз.

В статье 11 говорится о возможном участии в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве, а также коррупции. Статья 12 посвящена договорным матчам, а также незаконному или надлежащему влиянию на ход или результат матча с целью получения преимущества для себя или третьих лиц.

В РФС не уточнили, чем конкретно вызваны санкции против арбитра.

Отметим, что в 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей "Спартака", мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине.

По данным источника РИА "Новости" , знакомого с ходом расследования, временное отстранение Лапочкина связано с расследованием по матчу 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским "Вентспилсом" и французским "Бордо" в 2018 году. На Лапочкина выходили некие люди с желанием повлиять на исход матча. Арбитр не согласился, но при этом не сообщил об инциденте в соответствующий орган УЕФА.

В текущем сезоне Лапочкин отработал 15 матчей в качестве главного судьи. Он показал 95 желтых карточек (12 из которых стали для футболистов вторыми и привели к удалению), 1 красную и назначил 11 пенальти.