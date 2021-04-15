"Реал" и "Манчестер Сити" стали последними полуфиналистами Лиги чемпионов УЕФА
DepositPhotos / lakasa studyo
"Реал" и "Манчестер Сити" стали последними полуфиналистами Лиги чемпионов УЕФА
 
 
 
"Реал" и "Манчестер Сити" стали последними полуфиналистами Лиги чемпионов УЕФА
DepositPhotos / lakasa studyo

Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" стали последними полуфиналистами розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по итогам ответных встреч 1/4 финала главного футбольного еврокубка.

Мадридцы удержали нулевую ничью в гостевой встрече на "Энфилде" с английским "Ливерпулем" и прошли в следующую стадию благодаря домашней победе в первой игре со счетом 3:1.

"Реал" оказался в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/18, тогда мадридский клуб стал победителем турнира, и впервые после расставания с многолетним лидером команды Криштиану Роналду. В последующих двух розыгрышах клуб вылетал на стадии 1/8 финала.

"Горожане" в гостях со счетом 2:1 переиграли немецкую "Боруссию" из Дортмунда благодаря голам Рияда Мареза (55') с пенальти и Фила Фодена (75'). У "Боруссии" достаточно быстрый мяч удалось забить 17-летнему Джуду Беллингему (15'). Первая игра завершилась домашней победой "Манчестер Сити" с тем же счетом.

Манкунианцы пробились в четверку сильнейших во второй раз в истории и впервые при тренере Пепе Гвардиоле, работающем в клубе пятый сезон. Для самого наставника это уже восьмой полуфинал ЛЧ.

Путевку в финал "Реал" разыграет с английским "Челси", который в 1/4 финала оказался сильнее португальского "Порту" (2:0, 0:1), а "Сити" встретится с прошлогодним финалистом турнира французским "ПСЖ", оставившим не у дел действующих чемпионов из немецкой "Баварии" (3:2, 0:1).

Первые матчи 1/2 финала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.