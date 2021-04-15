"Реал" и "Манчестер Сити" стали последними полуфиналистами Лиги чемпионов УЕФА

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Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" стали последними полуфиналистами розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по итогам ответных встреч 1/4 финала главного футбольного еврокубка.

Мадридцы удержали нулевую ничью в гостевой встрече на "Энфилде" с английским "Ливерпулем" и прошли в следующую стадию благодаря домашней победе в первой игре со счетом 3:1.

"Реал" оказался в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/18, тогда мадридский клуб стал победителем турнира, и впервые после расставания с многолетним лидером команды Криштиану Роналду. В последующих двух розыгрышах клуб вылетал на стадии 1/8 финала.

"С такой игрой испанцы вправе надеяться на 14-й титул". Отчет о матче в Ливерпуле, в котором "Реал" завоевал путевку в полуфинал #ЛигаЧемпионов ⤵️ — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 14, 2021

"Горожане" в гостях со счетом 2:1 переиграли немецкую "Боруссию" из Дортмунда благодаря голам Рияда Мареза (55') с пенальти и Фила Фодена (75'). У "Боруссии" достаточно быстрый мяч удалось забить 17-летнему Джуду Беллингему (15'). Первая игра завершилась домашней победой "Манчестер Сити" с тем же счетом.

Манкунианцы пробились в четверку сильнейших во второй раз в истории и впервые при тренере Пепе Гвардиоле, работающем в клубе пятый сезон. Для самого наставника это уже восьмой полуфинал ЛЧ.

"То, как "Сити" отреагировал во втором тайме, наводит на мысль, что были сделали правильные выводы после трех вылетов на стадии 1/4 финала подряд". Отчет о волевой победе команды Хосепа Гвардиолы в Дортмунде ???? — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 14, 2021

Путевку в финал "Реал" разыграет с английским "Челси", который в 1/4 финала оказался сильнее португальского "Порту" (2:0, 0:1), а "Сити" встретится с прошлогодним финалистом турнира французским "ПСЖ", оставившим не у дел действующих чемпионов из немецкой "Баварии" (3:2, 0:1).

Первые матчи 1/2 финала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.