В Японии вновь заговорили об отмене Олимпиады из-за COVID-19

kovop58@gmail.com / DepositPhotos Тосихиро Никаи

Kantei.go.jp

Летние Олимпийские игры в Токио могут быть отменены в случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии страны Тосихиро Никаи.

"Если безопасное проведение Игр станет невозможным, то турнир следует отменить. В чем смысл Олимпиады, если она несет ответственность за распространение инфекций? Нам придется принять такое решение", - цитирует заявление политика агентство Кyodo .

Ранее Олимпиада в Токио уже была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Сейчас проведение турнира запланировано на 23 июля - 8 августа 2021 года.

Из-за пандемии Игры по решению японских властей пройдут без иностранных болельщиков. Ранее в четверг министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно также не исключил, что Олимпийские игры придется проводить вообще без зрителей.

Japan's ruling Liberal Democratic Party Secretary General Toshihiro Nikai says that canceling this summer's Tokyo #Olympics may be an option if the spread of #coronavirus infections forces organizers to think it would be difficult to hold the event.https://t.co/x70I2L6fkf pic.twitter.com/m4AfxMu5u7 — Kyodo News Sports (@kyodo_sports_en) April 15, 2021

Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.