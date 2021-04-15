В Японии вновь заговорили об отмене Олимпиады из-за COVID-19
kovop58@gmail.com / DepositPhotos
В Японии вновь заговорили об отмене Олимпиады из-за COVID-19 Тосихиро Никаи
 
 
 
В Японии вновь заговорили об отмене Олимпиады из-за COVID-19
kovop58@gmail.com / DepositPhotos
 
 
 
Тосихиро Никаи
Kantei.go.jp

Летние Олимпийские игры в Токио могут быть отменены в случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии страны Тосихиро Никаи.

"Если безопасное проведение Игр станет невозможным, то турнир следует отменить. В чем смысл Олимпиады, если она несет ответственность за распространение инфекций? Нам придется принять такое решение", - цитирует заявление политика агентство Кyodo.

Ранее Олимпиада в Токио уже была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Сейчас проведение турнира запланировано на 23 июля - 8 августа 2021 года.

Из-за пандемии Игры по решению японских властей пройдут без иностранных болельщиков. Ранее в четверг министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно также не исключил, что Олимпийские игры придется проводить вообще без зрителей.

Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.