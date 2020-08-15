lakasa studyo / DepositPhotos В Лиссабоне "Бавария" разгромила со счетом 8:2 "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В составе победителей отличились Томас Мюллер (4', 31'), Иван Перишич (22'), Серж Гнабри (28'), Йозуа Киммих (63'), Роберт Левандовский (82') и Филиппе Коутиньо (85', 89')

lakasa studyo / DepositPhotos

В Лиссабоне "Бавария" разгромила со счетом 8:2 "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В составе победителей отличились Томас Мюллер (4', 31'), Иван Перишич (22'), Серж Гнабри (28'), Йозуа Киммих (63'), Роберт Левандовский (82') и Филиппе Коутиньо (85', 89').

У каталонцев гол в активе Луиса Суареса (57'), а в самом начале матча защитник мюнхенской команды Давид Алаба (7') отправил мяч в свои ворота, но при этом совсем не расстроился.

"Наша команда в потрясающей форме. Спасибо за лучшего игрока, но у нас 12-15 человек, которые заслужили это звание. Мы работаем интенсивно, поэтому сопернику с нами сложно, - приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА. - Конечно, "Барселона" - особенная команда, так что мы должны были играть еще более агрессивно. У нас талантливые форварды. Они отлично справлялись с задачей, когда получали мяч".

"Бавария" стала первой командой, которая забила восемь голов в одной встрече плей-офф Лиги чемпионов, а "Барселона" пропустила восемь мячей в одном матче впервые с 1946 года (поражение от "Севильи" в Кубке Испании - 0:8).

В полуфинале "Бавария" встретится с победителем матча между "Манчестер Сити" и "Лионом", в другом полуфинале сыграют "Пари Сен-Жермен" и "Лейпциг".