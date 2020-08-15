Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало 80-летнюю велогонщицу за употребление запрещенных препаратов, сообщает Cyclingnews.

29 августа 2019 года Барбала Жикель установила мировой рекорд в своей возрастной категории, проехав 500 метров с места за 44,062 секунды. После гонки Жикель попросили пройти допинг-тест, результаты которого показали наличие в ее организме следов метилтестостерона.

Сторонница здорового образа жизни не стала скрывать факт применения препарата, объяснив организаторам соревнований, что употребляет его с 2005 года.

При этом Жикель ни разу не указывала метилтестостерон в форме допинг-контроля и не заявляла о его применении ранее.

USADA не сочло аргументы пенсионерки о том, что ей необходим препарат, достаточными и дисквалифицировало спортсменку на год, а также аннулировало ее результат от 29 августа 2019 года, подчеркивает Чемпионат.