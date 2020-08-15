Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам квалификации шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании. Лучший круг британец преодолел за 1 минуту 15,584 секунды.

"Я просто пытался правильно работать с шинами на круге. Первая попытка оказалась достойной, и мы, к счастью, сделали свою работу. Вчера работал с командой до десяти вечера и просто пытался понять, какие детали нам под силу улучшить к гонке. Машины "Ред Булл" очень быстры", - приводит слова Хэмилтона Sky Sports .

Второе место занял партнер Льюиса по команде финн Валттери Боттас (+0,059), третье - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,708). Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" будет стартовать в воскресенье с 12-й позиции.

"Я не разочарован тем, что не попал в первую десятку. Все в порядке. У меня был хороший круг, доволен стартовой позицией. Думаю, что в гонке мы будем бороться. Что касается стратегии на завтра, то я еще не знаю, что мы решим", - сказал Квят после квалификационных кругов.

Гонка в Барселоне состоится в воскресенье, начало в 16:10 по московскому времени.