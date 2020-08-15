В "Торонто" хоккеисты "Вашингтона" уступили "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:5 во втором матче первого раунда Кубка Стэнли. В составе столичного клуба обе шайбы в ворота Семена Варламова забросил нападающий Александр Овечкин (1', 27').

У "Айлендерс" отличились Ник Ледди (23'), Мэтт Мартин (26'), Брок Нельсон (27'), Кэл Клаттербак (58') и Андерс Ли (59').

"Мы знаем, как играть против таких команд, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Я повторяю, нам надо играть лучше. У нас есть достаточно мастерства и характера. Мы собираемся брать игру за игрой. Мы посмотрим видео, поработаем над нашими ошибками, должны забыть об этой игре и двигаться дальше. Еще ничего не закончено".

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов записал в свой актив результативную передачу, его партнеры по команде нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов очков не набрали.

"Айлендерс" увеличили преимущество в серии до четырех побед (2:0), третья игра противостояния состоится в воскресенье.