Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг был задержан полицией за превышение скорости. Позднее в крови спортсмена обнаружили кокаин, а затем еще выяснилось, что Нортуг хранил наркотик дома.

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"Я совершил большую ошибку. Вчера вечером меня остановила полиция в пункте контроля скорости. Я ехал слишком быстро, и меня отвезли в отделение неотложной помощи для анализа крови.

Кроме того, полиция обнаружила у меня дома небольшое количество наркотиков. Речь идет о кокаине. Я расстроен и боюсь того, что принесет будущее, и невероятно сожалею о тех, кого я опять разочаровал.

Я знаю, что теперь это будет уголовное дело. Я возьму на себя ответственность за то, что сделал", - написал Нортуг в Instagram.

Нортуг - двукратный олимпийский чемпион 2010 года, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам.

В 2014 году Нортуг попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир в его машине сломал ключицу, Нортуг скрылся с места аварии, но позже был приговорен к 50 дням тюрьмы, напоминает sports.ru.