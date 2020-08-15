Угандийский бегун Джошуа Чептегеи установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 5000 метров. В финальном забеге этапа "Бриллиантовой лиги" в Монако 23-летний легкоатлет показал время 12 минут 35,36 секунды.

Чептегеи превзошел достижение знаменитого эфиопского стайера Кенениса Бекеле, который в 2004 году пробежал аналогичную дистанцию за 12 минут 37,35 секунды.

Отметим, что Чептегеи является чемпионом мира 2019 года и серебряным призером мирового первенства 2017 года в беге на 10 000 метров.

WORLD RECORD ALERT



Joshua Cheptegei wins the men's 5000m in 12:35.36, breaking Kenenisa Bekele's 12:37.35 from 2004!#DiamondLeague #MonacoDL pic.twitter.com/CjGf2IoUPH— World Athletics (@WorldAthletics) August 14, 2020

Этап в Монако открыл международный легкоатлетический сезон, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса.