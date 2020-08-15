Нападающий ЦСКА Илья Шкурин заявил, что отказался от выступления за сборную Белоруссии по футболу. Причиной отказа 20-летний игрок назвал действующую власть в стране.

"О попадании в расширенный список сборной я вновь узнал только через социальные сети, поэтому свой ответ пишу здесь. Я отказываюсь представлять интересы национальной команды до тех пор, пока действует режим Александра Лукашенко", - написал Шкурин в Instagram.

Шкурин перешел в ЦСКА из брестского "Динамо" в январе 2020 года. В активе нападающего шесть матчей в составе молодежной сборной Белоруссии по футболу.

"Я с ним уже общался по этому поводу. Я, как гражданин Белоруссии, солидарен с Ильей, - приводит слова агента футболиста Валерия Исаева Sport24. - Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе - он же не преступление совершил! Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране. У него здесь родные, близкие, друзья. Он общается благодаря интернету, который у нас хотят забрать постоянно@.