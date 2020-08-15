Фото: HUNNY BUNNY_SM / youtube.com В Москве футболисты "Спартака" на своем поле со счетом 2:0 обыграли "Ахмат" в матче второго тура чемпионата России по футболу

Фото: HUNNY BUNNY_SM / youtube.com

В Москве футболисты "Спартака" на своем поле со счетом 2:0 обыграли "Ахмат" в матче второго тура чемпионата России по футболу. В первом тайме Джордан Ларссон поразил ворота грозненцев, но после просмотра эпизода арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента VAR, гол был отменен, так как мяч попал в руку шведского форварда.

Впрочем, после перерыва "Спартак" реализовал свое территориальное преимущество: отличились Ларссон (51', с пенальти) и Эсекьель Понсе (69').

В концовке встречи защитник "Ахмата" Максим Ненахов (77') был удален за вторую желтую карточку.

"Спартаком" в матче руководил ассистент главного тренера Доменико Тедеско Андреас Хинкель, так как наставник красно-белых перед встречей пожаловался на плохое самочувствие.

"Очень важно, что команда не опустила рук после того, как наш гол не был засчитан, - приводит слова Хинкеля официальный сайт "Спартака". - Мы продолжили гнуть линию и добились своего. Очень важно, что команда показала характер и страсть и в итоге добилась заслуженной победы".

"Спартак" набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу российского первенства, но уже к вечеру субботы лидирующая позиция будет потеряна, так как состоится пять матчей тура.