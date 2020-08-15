Украинский блокирующий российского волейбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга Дмитрий Пашицкий получил российский паспорт.

"Я не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским, - приводит слова Пашицкого ТАСС. - Несколько дней назад принял присягу, а сегодня получаю паспорт гражданина РФ. Конечно, очень рад этому событию".

"Сборная России? Сначала мне надо получить спортивное российское гражданство, но препятствий этому нет. Спортивное гражданство у меня эстонское, но за сборную Эстонии я не заигран. Разумеется, если вдруг получу вызов в сборную России, приеду по первому зову, но это было бы прям какой-то сказкой - никогда не играть в сборных и сразу попасть в российскую, да еще и в олимпийский сезон. На позиции центрального блокирующего в сборной России выступают классные мастера, конкуренция колоссальная", - заключил Пашицкий.

Ранее Пашицкий выступал за кемеровский "Кузбасс", а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский "Канн".