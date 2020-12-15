Известный американский YouTube-блогер Джейк Пол бросил вызов одиозному ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору, предложив ему поединок по правилам бокса. Чтобы простимулировать оппонента, Пол оскорбил Макгрегора, его жену и предложил гонорар 50 миллионов долларов наличными.

Пол обнародовал детали контракта: боксерский поединок из восьми раундов по три минуты в весовой категории до 84 кг с использованием перчаток на десять унций. Бой должен состояться в течение 180 дней после подписания соглашения.

При записи видеообращения блогер курил сигару, пил виски и накинул на плечи государственный флаг Ирландии, не стесняясь использовать ненормативную лексику.

"Доброе утро, Конор Макгрегор! Возможно, ты сейчас бьешь какого-нибудь старика в баре или мастурбируешь, потому что тебе надоело трахать жену. Ты мог бы себе и получше выбрать. Но сегодня твой счастливый день. Моя команда выслала тебе предложение на 50 миллионов долларов. Гарантированный гонорар наличными. Это самая большая сумма, которую тебе когда-либо предлагали, но ты боишься драться со мной. Ты избегаешь меня, потому что не хочешь проиграть чертовому ютуберу", - сказал Пол.

29 ноября в Лос-Анджелесе Пол был участником одного из боев в андекарде поединка Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего и сумел нокаутировать бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона, после чего решил вызвать Макгрегора. Он добавил, что выиграл оба своих боксерских поединка, тогда как Макгрегор свой единственный бой проиграл - Флойду Мейвезеру-младшему.

"Твой рекорд в боксе 0-1, а мой 2-0. Я только что бился на турнире, который занял восьмое место в истории по числу проданных платных трансляций. Однако ты желаешь драться с Дастином Пуарье, у которого подписчиков в Instagram меньше, чем у моей собаки. Подпиши контракт, ирландская сучка!" - добавил Пол.

23-летний блогер также не пожалел оскорбительных эпитетов для главы UFC Дэйны Уайта, призвав того посодействовать в организации боя.

Брат Джейка Пола, известный видеоблогер Логан Пол, недавно договорился и бое с непобежденным Мейвезером. Их поединок пройдет 20 февраля 2021 года. Что касается Макгрегора, то он в январе проведет матч-реванш с Дастином Пуарье.