Сергей Юран усомнился в паспортных данных узбекского новичка "Спартака"

Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "СКА-Хабаровск" Сергей Юран в эфире телеканала "Матч ТВ" намекнул, что полузащитник столичного "Спартака" Остон Урунов старше своего заявленного возраста на 4-5 лет.

"Приводят футболиста из "Уфы". Вроде молодой, а все знают, что он на четыре или пять лет старше. Не секрет уже. Это то, что я слышал и что было всем очевидно", - заявил Юран.

Полузащитник Остон Урунов стал игроком "Спартака" летом нынешнего года, перейдя из "Уфы". За московскую команду перспективный узбек провел девять матчей, забил один мяч и заработал две желтые карточки. В десяти играх за "Уфу" он результативными действиями не отметился.

Согласно официальным данным, Урунов родился 19 декабря 2000 года, игроку 19 лет.

Бывший спартаковец Юран возглавляет "СКА-Хабаровск" с октября текущего года. За москвичей он выступал в качестве футболиста в 1995 и 1999 годах.

"Урунов вроде молодой, а он на 4-5 лет старше" ????????????



Юран выкатил информационную бомбу в студии МАТЧ ПРЕМЬЕР ???? pic.twitter.com/jTgSjM7WnO— Матч ТВ (@MatchTV) December 14, 2020

В "Спартаке" уже отреагировали на скандальное заявление Юрана.

"Мы уважаем футбольное прошлое Юрана, но клуб не готов воспринимать его комментарии серьезно", - заявил порталу "Чемпионат" глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Заступился за земляка и капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов.

"Я знаю Остона очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная Урунова, так говорить на всю страну такому человеку, как Юран, не идет", - цитирует Ахмедова Sport24.