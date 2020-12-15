Biser Todorov / wikimedia.org Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Сербии по футболу

Biser Todorov / wikimedia.org

Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Сербии по футболу. Команда под его руководством не сумела пробиться на чемпионат Европы, но громко хлопнула дверью в последнем туре Лиге наций, разгромив россиян со счетом 5:0.

"Футбольный союз Сербии и Любиша Тумбакович договорились о расторжении договора", - говорится в сообщении пресс-службы Футбольного союза Сербии.

Причиной отставки главного тренера, занимавшего эту должность полтора года, стали неудачи в квалификации перенесенного из-за пандемии чемпионата Европы 2020 года.

Команда заняла третье место в отборочной группе, а в стыковом матче за выход в финальную часть континентального первенства проиграла Шотландии в серии пенальти.

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В розыгрыше Лиге наций сербская команда также заняла третье место, но в заключительном матче турнира 18 ноября со счетом 5:0 разгромила сборную России, опустив ее на второе место в группе. То поражение, помимо упущенной возможности выйти в высший дивизион турнира, стоило дружине Станислава Черчесова места во второй корзине жеребьевки ЧМ-2022.

68-летний Любиша Тумбакович начал тренерскую карьеру в 1980-х годах, возглавлял, в частности, сербский "Партизан" и сборную Черногории. Со сборной Сербии работал с лета 2019 года.

Вице-президент Футбольного союза Сербии Марко Пантелич уже начал переговоры с кандидатами на пост главного тренера национальной команды страны. Имя нового тренера, скорее всего, станет известно к концу года.