Теему Селянне назвал безумной политику КХЛ в отношении пандемии коронавируса

Знаменитый в прошлом финский хоккеист, член Зала хоккейной славы Теему Селянне раскритиковал политику Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в отношении пандемии коронавируса.

"Мне это кажется безумием. Даже молодые люди могут серьезно заболеть, а руководству КХЛ как будто бы все равно. Это проявление равнодушия к здоровью игроков. Конечно, нельзя полностью остановить жизнь. Но они продолжают играть в таких условиях, без плотного "пузыря", - заявил изданию Iltalehti Селянне, ныне подрабатывающий экспертом на ТВ.

На прошлой неделе КХЛ сообщила, что в 23 командах выявлено 507 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В выступающем в КХЛ финском "Йокерите" 22 зараженных, что укладывается в среднее значение по лиге.

Teemu Selänne kommentoi omia oppilaitaan: "Tulossa uskomattomia yksilöitä" https://t.co/g9esyeDpnA— Iltalehti (@iltalehti_fi) December 14, 2020

Напомним, что матчи плей-офф заокеанской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводили в пузыре и ни один хоккеист тогда не подхватил COVID-19.

По мнению Селянне, НХЛ в существующих условиях нет смысла начинать новый сезон, старт которого предварительно намечен на 13 января.

"Владельцы потеряли бы меньше денег, если бы сезон полностью отменили. Клубам нужны зрители, которых точно не пустят на трибуны, а без них играть неразумно с финансовой точки зрения", - отметил ветеран лиги.

Селянне также выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в мире скоро изменится в лучшую сторону. И причиной для перелома станет применение эффективных вакцин.