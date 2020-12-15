wrestrus.ru Сборная России по греко-римской борьбе уверенно первенствовала на Кубке мира в сербском Белграде, добыв 7 золотых медалей из 10 разыгрывавшихся комплектов наград

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Сборная России по греко-римской борьбе уверенно первенствовала на Кубке мира в сербском Белграде, добыв 7 золотых медалей из 10 разыгрывавшихся комплектов наград. Вторыми турнире классиков стали венгры, третьими - белорусы.

Золото России принесли Эмин Сефершаев (до 55 кг), Жамболат Локьяев (до 63 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Роман Власов (до 77 кг), Милад Алирзаев (до 82 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Вторыми были Степан Марянян (до 60 кг) и Давит Чакветадзе (до 87 кг).

Сборная России первенствовала как в медальном (7-2-0), так и в очковом зачетах (217). В медальном рейтинге вторыми стали венгры (1-3-0), третьими - белорусы (1-0-3). По числу набранных очков вторыми были венгры (103), третьими - турки (87).

Розыгрыш личного Кубка мира в Белграде, заменившем в 2020 году чемпионат мира, продлится до 18 декабря.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2019 году в казахстанском Нур-Султане, мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла две золотые медали, а годом ранее - шесть.