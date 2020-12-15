Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" на своем официальном сайте сообщил проведении центрального матча 19-го тура Российской Премьер-лиги со "Спартаком" при пустых трибунах.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на "Газпром Арене" согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичное решение было принято по матчу 18-го тура между "Зенитом" и московским "Динамо" (3:1), который состоялся 12 декабря.

Также стало известно, что в игре не примет участия нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин, ранее выступавший за питерцев. В качестве причины указываются испытываемые спортсменом мышечные боли.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 16 декабря, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

"Зенит" после 18 туров занимает лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым "Спартак" на 3 очка.