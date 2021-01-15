Футболист Артем Дзюба заразился коронавирусом

Кирилл Венедиктов / wikipedia.org

Тест на коронавирусную инфекцию лидера петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артема Дзюбы дал положительный результат, информирует пресс-служба команды с берегов Невы .

По этой причине 32-летний форвард не полетел с клубом на первый тренировочный сбор в Дубай.

Также коронавирусом заразился голкипер "Зенита" Андрей Лунев, оба игрока присоединятся к команде позднее.

В рамках первого этапа сборов "Зенит" планирует сыграть четыре товарищеских матча - против "Риги" (21 января), "Пахтакора" и солигорского "Шахтера" (обе игры - 24 января), а также екатеринбургского "Урала" (27 января).

До зимней паузы в чемпионате Российской Премьер-лиги (РПЛ) питерцы успели набрать 41 очко в 19 турах и занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на 4 очка. Следующий матч РПЛ против "Ростова" "Зенит" проведет 27 февраля в Санкт-Петербурге.

Артем Дзюба в чемпионате забил 11 мячей и делит лидерство в списке лучших бомбардиров с партнером по команде Сердаром Азмуном.