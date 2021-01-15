Французский мотогонщик Пьер Шерпен из команды Heros des Belles-Motos скончался от последствий травм, полученных 10 января на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в Саудовской Аравии

CH'TI au DAKAR 2021 : Pierre Cherpin #111 et les HEROS des Malles-Motos / Facebook

Французский мотогонщик Пьер Шерпен из команды Heros des Belles-Motos скончался от последствий травм, полученных 10 января на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар" в Саудовской Аравии. Об этом с прискорбием извещает пресс-служба соревнований .

52-летний пилот получил серьезную травму головы после падения на 178-м километре седьмого этапа. Его экстренно доставили вертолетом в больницу города Сакаки, где он был прооперирован и введен в искусственную кому.

Спустя несколько дней Шерпен умер во время транспортировки на медицинском самолете из Джедды во Францию. Пьер скончался по пути в Ле Бурже из-за острой лихорадки, вероятно, вызванной повреждениями мозга. Реаниматолог на борту самолета не смог ему помочь.

"Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность. ", - говорится в сообщении его команды.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

Для гонщика из Лилля это был четвертый "Дакар" в карьере, ранее он участвовал в трех ралли в 2009, 2012 и 2015 годах.

Ралли-марафон "Дакар" - самая известная и одна из самых опасных гонок в мире. С первого ралли-рейда в 1979 году на трассах скончался 71 человек - в их числе гонщики, сотрудники команд, зрители, журналисты и сам основатель гонки француз Тьерри Сабин.

Считается, что наиболее уязвимы для травм именно мотоциклисты, которых при авариях не защищают каркасы. Они могут рассчитывать только на прочность своей экипировки.

Прошлогодняя гонка, также проходившая по территории Саудовской Аравии, унесла жизни мотогонщиков Эдвина Стравера и Паулу Гонсалвеша.