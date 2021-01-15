"КамАЗ" Дмитрия Сотникова стал победителем ралли "Дакар" в зачете грузовиков

Команда "КАМАЗ-мастер" / ВКонтакте

Российский экипаж "КамАЗ-Мастер" под управлением 35-летнего Дмитрия Сотникова впервые в карьере выиграл ралли-марафон "Дакар" в зачете грузовиков. Вторым пилотом в экипаже Сотникова выступал Руслан Ахмадеев, механиком - Ильгиз Ахметзянов.

Последний, 12-й, этап ралли-марафона по дюнам Саудовской Аравии со спецучастком протяженностью 200 километров и финишем в Джедде выиграл чех Мартин Мацик, преодолевший дистанцию за 2 часа 32 минут 27 секунд.

Вторым стал Сотников (+0,04), третьим - Антон Шибалов (+1.00). Экипаж "Камаз-мастер" под руководством Айрата Мардеева финишировал пятым (+4.46), Андрея Каргинова - шестым (+8.00).

???? A big round of applause for Dmitry Sotnikov! He won the Dakar in the trucks category. ????#Dakar2021 ⎸@KAMAZmasterTEAM pic.twitter.com/vXQ0tAwgES — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

Сотников вышел в лидеры "Дакара" на первом же этапе и сохранил свои позиции до финиша марафона. Общее время экипажа составило 48 часов 21 минуту 21 секунду.

Весь пьедестал почета в общем зачете заняли гонщики "КамАЗ-Мастер". Второе место занял Шибалов (+41.38), на третьей строчке расположился Мардеев (+1:16.35). Победитель прошлогоднего ралли-марафона Каргинов стал седьмым (+2:51.01).

Грузовики, общий зачёт по итогам гонки:

1. Сотников 48:23:21

2. Шибалов +00:39:38

3. Мардеев +01:14:35

4. Мацик +01:45:51

5. Лопрайс +02:00:31

6. Вишневский +02:16:32

7. Каргинов +02:49:01

8. Бринк +04:23:21

9. Касаль +05:27:50

10. Солтис +05:33:32#Камазмастер #Dakar2021 — KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 15, 2021

Представители "КамАЗ-Мастер" в пятый раз подряд выигрывают марафон, всего эта победа для команды стала 18-й, что является рекордным результатом. На втором месте по победам Tatra (6), на третьем - Mercedes (5). Рекордсменом среди пилотов по количеству побед в зачете грузовиков является нынешний руководитель российской команды Владимир Чагин (7).