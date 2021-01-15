Грузовик "КамАЗ-Мастер" на ралли-марафоне "Дакар", 14 января 2020 года

КАМАЗ-мастер

Грузовик "КамАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов во время прохождения 12-го этапа ралли-марафона "Дакар" по дюнам Саудовской Аравии.

Телевизионный вертолет низко завис над машиной, которая в этот момент подпрыгнула на кочке, в результате чего произошло легкое столкновение. Оба транспортных средства справились с управлением и продолжили свой путь. Неприятных последствий удалось избежать и в результате инцидента никто не пострадал, полозья вертолета лишь задели воздухозаборник на кузове "КамАЗа".

Инцидент с участием грузовика и вертолета заснял на видео один из болельщиков, находившихся на спецучастке.

Шибалов в итоге занял на этапе второе место и на аналогичной строчке разместился и в общем зачете по окончании "Дакара". Победителем ралли-рейда в зачете грузовиков стал Дмитрий Сотников, третье место занял Айрат Мардеев. Оба пилота - из "КамАЗ-Мастер".