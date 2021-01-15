Грузовик "КамАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов во время прохождения 12-го этапа ралли-марафона "Дакар" по дюнам Саудовской Аравии.
Телевизионный вертолет низко завис над машиной, которая в этот момент подпрыгнула на кочке, в результате чего произошло легкое столкновение. Оба транспортных средства справились с управлением и продолжили свой путь. Неприятных последствий удалось избежать и в результате инцидента никто не пострадал, полозья вертолета лишь задели воздухозаборник на кузове "КамАЗа".
Инцидент с участием грузовика и вертолета заснял на видео один из болельщиков, находившихся на спецучастке.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #داكار2021 #داكار_السعودية2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today ???????????? pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath ⛰ (@Muaath___) January 15, 2021
Шибалов в итоге занял на этапе второе место и на аналогичной строчке разместился и в общем зачете по окончании "Дакара". Победителем ралли-рейда в зачете грузовиков стал Дмитрий Сотников, третье место занял Айрат Мардеев. Оба пилота - из "КамАЗ-Мастер".