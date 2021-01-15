Кирилл Капризов набрал три очка в дебютной игре Национальной хоккейной лиги

Пресс-служба Президента России

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принес победу своей команде в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набрав три очка в дебютной игре за океаном.

23-летний форвард отдал две результативные передачи и забросил решающую шайбу в овертайме встречи с "Лос-Анджелесом" (4:3). Капризов был признан первой звездой матча.

Кирилл поучаствовал в шайбах Юнаса Бродина в первом периоде и Виктора Раска - в третьем. Всего дебютант провел на льду 21 минуту 52 секунды (лучший показатель среди форвардов), заработал показатель полезности "+3", нанес два броска и применил один силовой прием.

KIRILL THE THRILL IS FOR REAL pic.twitter.com/VziYweV1x7 — FOX Sports North (@fsnorth) January 15, 2021

"Миннесота" задрафтовала Капризова в 2015 году, а летом 2020-го подписала с ним двухлетний контракт новичка. Ранее ни один игрок в истории клуба не дебютировал столь ярко, набрав сразу три очка. Капризов также стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, отличившимся в овертайме в своей первой игры в лиге.

В других матчах дня вратарь "Айлендерс" Семен Варламов переиграл визави Игоря Шестеркина и оформил первый в сезоне шатаут в нью-йоркском дерби против "Рейнджерс" (4:0). Две передачи Александра Овечкина помогли "Вашингтону" взять верх над "Баффало" (6:4), а первый российский гол сезона оказался на счету форварда "Каролины" Андрея Свечникова, забившего в пустые ворота "Детройту" (3:0).