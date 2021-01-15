Боксер Сергей Ковалев сдал положительный тест на допинг

Никто не забыт / wikimedia.org

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев сдал положительный допинг-тест, из-за чего его поединок с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым, запланированный на 30 января в Москве, отменен.

В пробе россиянина, взятой по его инициативе Ассоциацией добровольного тестирования (VADA) 30 декабря в Лас-Вегасе, обнаружен синтетический тестостерон. 37-летний спортсмен отрицает умышленное применение запрещенных препаратов.

"Мы знаем о неблагоприятной информации VADA. Сергей Ковалев доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, тестируясь в VADA. И именно по его настоянию был заключен контракт с VADA на предстоящий бой, как и многие предыдущие. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б", - приводит "Р-Спорт" заявление команды боксера.

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) - в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах.

В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.