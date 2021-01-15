Гол Алексея Миранчука помог "Аталанте" выйти в четвертьфинал Кубка Италии по футболу

Елена Рыбакова / wikimedia.org

Гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука помог "Аталанте" обыграть на своем поле "Кальяри" в 1/8 финала розыгрыша Кубка Италии по футболу и пробиться в следующую стадию турнира. Россиянин впервые вышел в стартовом составе бергамасков.

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Миранчук открыл счет на 43-й минуте, у победителей также отличились Луис Муриэль (61') и Бошко Шутало (64'). У "Кальяри" мяч забил Рикардо Соттиль (55').

Этот гол стал для Миранчука уже третьим за "Аталанту" в разных турнирах. Ранее 25-летний хавбек забил по мячу в рамках чемпионата Италии и Лиги чемпионов.

Миранчук перешел в итальянский клуб из "Локомотива" в конце августа 2020 года. Всего за клуб из Бергамо он пока успел провести 11 матчей, в десяти из которых выходил на замену.

В четвертьфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет с победителем противостояния между римским "Лацио" и "Пармой".