Футбольный арбитр Сергей Лапочкин удачно прошел проверку на детекторе лжи

Арбитр Премьер-лиги Сергей Лапочкин прошел проверку на полиграфе по инициативе председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца. Проведенное внутреннее расследование нарушений не выявило.

"Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина, - сообщил Хачатурянц ТАСС. - Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет. Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров".

По одной из версий, Лапочкин подозревался в игре на тотализаторе. По другой - ему вменялось предвзятое судейство на матче "Спартак" - "Локомотив" (1:1).

В ходе той игры Лапочкин удалил тренера красно-белых Доменико Тедеско, который возмущался назначенным пенальти в ворота его команды и неназначенным - в ворота соперника. Позже КДК дисквалифицировал специалиста на три матча и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

В сезоне-2019/20 39-летний Лапочкин работал на 23 матчах (19 в качестве главного судьи) чемпионата России. В этих встречах он показал 107 желтых карточек, семь из которых были вторыми и привели к удалению игроков, ни разу не показал футболистам прямой красной карточки и назначил семь пенальти.

Отметим, что несколько лет назад проверку на детекторе лжи проходил другой судья российской футбольной Премьер-лиги - Алексей Матюнин, которого обвинил в расистских оскорблениях бразильский форвард "Зенита" Халк.